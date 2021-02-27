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النفط يحقق مكاسب 20 % منذ بداية فبراير

النفط يحقق مكاسب 20 % منذ بداية فبراير
http://almnatiq.net/?p=955148
المناطق - وكالات

هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أدى انهيار أسعار السندات وارتفاع عوائدها إلى مكاسب للدولار، ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.
ووفقا لـ”رويترز”، على الرغم من انخفاض الأسعار، فإن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي حققا مكاسب بنحو 20 في المائة، منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى 62.57 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها البارحة الأولى.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نيسان (أبريل)، التي انتهي أجلها أمس، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المائة إلى 66.02 دولار للبرميل بعد أن خسرت 16 سنتا الخميس.
وانخفضت عقود أيار (مايو) الأكثر نشاطا إلى المستوى المنخفض البالغ 65.04 دولار للبرميل في وقت سابق وانخفضت 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المائة إلى 65.18 دولار.
وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى “ديلي فيكس” ومقرها سنغافورة “النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة، إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت”.

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