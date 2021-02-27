احدث الأخبار

حريق هائل يلتهم عشرات الحافلات
أبرز المواد
 تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هل أخذ الجرعة الأولى للقاح كورونا تخفض المناعة؟.. “الصحة” تجيب
منوعات
 مركز “ترميم” ينظم دورة تدريبية عن ترميم الوثائق والمخطوطات منتصف مارس المقبل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 157 ألف وفاة بفيروس كورونا في الهند
أبرز المواد
 “تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية
أبرز المواد
 أول دراسة ضخمة تؤكّد فعالية لقاح فايزر بنسبة 94%
أبرز المواد
 النفط يحقق مكاسب 20 % منذ بداية فبراير
أبرز المواد
 23.8 % نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي .. ويتجاوز 50 % في 7 أنشطة
أبرز المواد
 البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح
أبرز المواد
حريق هائل يلتهم عشرات الحافلات

حريق هائل يلتهم عشرات الحافلات

أبرز المواد
تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع

تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع

أبرز المواد
الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
هل أخذ الجرعة الأولى للقاح كورونا تخفض المناعة؟.. “الصحة” تجيب

هل أخذ الجرعة الأولى للقاح كورونا تخفض المناعة؟.. “الصحة” تجيب

منوعات

“تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية

“تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية
The TikTok logo is seen on an iPhone 11 Pro max in this photo illustration in Warsaw, Poland on September 29, 2020. The TikTok app will be banned from US app stores from Sunday unless president Donald Trump approves a last-minute deal between US tech firm Oracle and TikTok owner ByteDance. US authorities say the Chinese video sharing app threaten national security and could pass on user data to China. (Photo by Jaap Arriens / Sipa USA)No Use UK. No Use Germany.
http://almnatiq.net/?p=955153
المناطق - وكالات

وافقت “تيك توك” على دفع 92 مليون دولار في صفقة لتسوية مجموعة من الدعاوى القضائية الجماعية الأميركية التي تتهم منصة مشاركة مقاطع الفيديو بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.

وحضّ ملف قانوني قدم إلى محكمة فدرالية في ولاية إيلينوي، القاضي على الموافقة على التسوية التي تشمل أن تكون “تيك توك” أكثر شفافية بشأن جمع البيانات وتدريب الموظفين بشكل أفضل على خصوصية المستخدم بحسب “الفرنسية”.
وشملت الدعوى القضائية 21 قضية جماعية تستهدف “تيك توك” وشركتها الأم “بايتدانس” الصينية.
وكتب محامو إيلينوي في الدعوى “يتسلل تطبيق تيك توك إلى أجهزة المستخدمين ويستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين لغرض استهدافهم بالإعلانات وبالتالي تحقيق الأرباح”.
وقدّر المحامون أن التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتا لكل منهم إذا قدموا جميعا مطالبات بأموال التسوية.
واتهم المحامون أيضا “تيك توك” بإرسال البيانات أو تخزينها في الصين حيث يقع مقر الشركة الأم.
ونفت “تيك توك” أي إساءة لاستخدام للبيانات قائلة إنها تستخدم فقط علامات مجهولة لاكتشاف مكان الوجوه وأنها تترك تلك البيانات على أجهزة المستخدمين، وفقا للأوراق القانونية.
وقال المحامون للقاضي أن “بايتدانس” دُفعت إلى التسوية بسبب ضغوط المسؤولين الأميركيين لبيع “تيك توك”.
وأفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوقفت خطة سلفه دونالد ترامب والتي تطالب ببيع “تيك توك” إلى شركة “أوراكل” الأميركية العملاقة للتكنولوجيا مع “وول مارت” كشريك للبيع بالتجزئة.

روابط ذات صلة

حريق هائل يلتهم عشرات الحافلات

حريق هائل يلتهم عشرات الحافلات
تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع

تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع
الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*