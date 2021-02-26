احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 157 ألف وفاة بفيروس كورونا في الهند
أبرز المواد
 “تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية
أبرز المواد
 أول دراسة ضخمة تؤكّد فعالية لقاح فايزر بنسبة 94%
أبرز المواد
 النفط يحقق مكاسب 20 % منذ بداية فبراير
أبرز المواد
 23.8 % نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي .. ويتجاوز 50 % في 7 أنشطة
أبرز المواد
 البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح
أبرز المواد
 روسيا تسجل 11534 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 دراسة تحذر من مدى استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بـ”كوفيد-19″
أبرز المواد
 الخارجية الكويتية: نرفض بشكل قاطع كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية والغذائية
منطقة مكة المكرمة
 الآبار الأثرية القديمة .. إرث إنساني ومكوّن تاريخي يمتدّ إلى مئات السنين في المدينة النبوية
منطقة المدينة المنورة
أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
157 ألف وفاة بفيروس كورونا في الهند

157 ألف وفاة بفيروس كورونا في الهند

أبرز المواد
“تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية

“تيك توك” توافق على صفقة بـ 92 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالخصوصية

أبرز المواد
أول دراسة ضخمة تؤكّد فعالية لقاح فايزر بنسبة 94%

أول دراسة ضخمة تؤكّد فعالية لقاح فايزر بنسبة 94%

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=955158
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 14/07/1442هـ، 881 رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 (30) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

روابط ذات صلة

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام
أمانة الشرقية: تنفيذ 1250 جولة رقابية وإغلاق 21 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية: تنفيذ 1250 جولة رقابية وإغلاق 21 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*