أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 14/07/1442هـ، 881 رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 (30) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.