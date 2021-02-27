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الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=955167
المناطق_واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.
‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 2,171 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالة.

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