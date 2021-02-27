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تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع

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تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع

تكريم المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة ضمن جائزة محافظة الجموم للإبداع
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المناطق_واس

كرّمت محافظة الجموم اليوم، المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن جائزة المحافظة للإبداع، إحدى جوائز ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”، بحضور المحافظ فهد بن منير القثامي.
وحصلت هناء الصبحي، على المركز الأول عن مبادرة الشخصية الكرتونية “فاطمة”، فيما فاز قطاع الجموم الصحي بالمركز الثاني بمبادرة “التمكين الرقمي ..رسالة ورؤية”، وحصلت الجمعية الخيرية بمدركة “غيث”، على المركز الثالث بمبادرة التحول الرقمي لمقر الجمعية.
وأكد القثامي أن المحافظة جاهزة لدعم كل ما يخدم الجموم ومراكزها من تميز وإبداع، داعياً أبناء المنطقة إلى تقديم المزيد من الجهود، للرقي بالمحافظة إلى الأفضل.
يذكر أن جائزة الإبداع تجسد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

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