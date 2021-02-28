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باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي

باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=955171
المناطق - وكالات

أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.
وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، وتعرب عن تضامنها معها، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول.

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