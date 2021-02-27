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القبض على عصابة ارتكبت عدة جرائم سرقة بالرياض .. ومفاجأة بشأن قيمة مسروقاتهم

القبض على عصابة ارتكبت عدة جرائم سرقة بالرياض .. ومفاجأة بشأن قيمة مسروقاتهم
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المناطق_ الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض ، من القبض على 5 أشخاص، لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة لعدد من المتاجر والمنازل والمدارس في عدة أحياء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المضبوطين وهم ثلاثة مواطنين، ومُخالفان اثنان لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المتاجر والمنازل والمدارس.

وبيّن أنهم ارتكبوا أيضاً جرائم سرقة أموال ومعدات وتجهيزات في عدة أحياء بمدينة الرياض، وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.

ونوه إلى أنه تبيّن من الاستدلالات الأولية بأن قيمة المسروقات تجاوزت 2.5 مليون ريال، مشيراً إلى أنه جرى إيقاف المُتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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