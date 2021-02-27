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«الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين

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«الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين

«الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين
http://almnatiq.net/?p=955186

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت)، إغلاق 10مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يوماً بلغ 168 مسجداً، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الخامس عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير وحالة واحدة في ثلاث مساجد بالمناطق التالية: الشرقيةوالحدود الشمالية، وجازان.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً ستة منها بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في المناطق التالية: القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي والمصلين بضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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