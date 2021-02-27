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النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه

النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه

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النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه

النصراويون يطالبون بتمديد عقد بيتروس.. واللاعب يتحدث عن جنونه
http://almnatiq.net/?p=955188
المناطق_ الرياض

تزايدت المطالب داخل نادي النصر بضرورة قيام إدارة النادي بتمديد عقد المحترف البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد بروز دوره المحوري والقيادي في الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.

واعتبر الكثيرون داخل نادي النصر أن بيتروس يعدّ أحد أهم اللاعبين في الوقت الراهن بالفريق بعدما تحول إلى أحد ركائز اللعب التي يعتمد عليها النصر في مختلف المباريات وهو ما يعني ضرورة الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلًا كبيرًا بشأن بيتروس ماتيوس الذي دخل في مناوشة مع سعود كريري مدير الكرة في نادي الهلال، خلال مباراة الـ”ديربي” التي جمعت الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

وتسبَّبت تصرفات بيتروس في استفزاز سعود كريري بشكل كبير الأمر الذي أسفر في النهاية عن طرده من المباراة، كما أنه من المحتمل أن تتخذ لجنة انضباط عقوبات بحق كريري بخصوص إشارة قام بها تجاه بيتروس اعتبرها البعض أنها تحمل إيحاء بالتهديد.

من جانبه، حرص بيتروس على توجيه رسالة غامضة إلى متابعيه على موقع “إنستجرام”، حيث نشر صورة له وعلق عليه باللغتين البرتغالية والإنجليزية قائلا “لا تحاول أن تفهم جنوني، فكرة القدم هي حياتي”.

وكان بيتروس على وشك الرحيل عن النصر مطلع الموسم الكروي الحالي، بعدما أسقطه المدرب البرتغالي روي فيتوريا من حساباته وأخرجه من قائمة اللاعبين الأجانب بفريق النصر، غير أن إدارة النادي رفضت التفريط في المحترف البرازيلي وألزمت المدرب بإعادة اللاعب للقائمة مرة أخرى، وبمرور الوقت أثبت بيتروس أن فيتوريا كان على خطأ عندما قرر الاستغناء عنه.

ويملك بيتروس صفات قيادية في الملعب تجعله مرشحًا للعب دور أكبر في الفترة المقبلة، ويشبه قطاعًا عريضًا من النصراويين بيتروس بحسين عبدالغني لاعب النصر السابق، المدير التنفيذي لكرة القدم الحالي.

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