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الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة

الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة

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الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة

الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة
http://almnatiq.net/?p=955198

أيّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة؛ مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

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