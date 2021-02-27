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مصر تعلن إقامة صلاة القيام في رمضان

مصر تعلن إقامة صلاة القيام في رمضان
http://almnatiq.net/?p=955201
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها على -بوابتها الإلكترونية- اليوم السبت إقامة صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد، نوح العيسوي “أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية و مراعاة مسافات التباعد، ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة ، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف”.

وأكد البيان” استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية”.

وأضاف البيان أنه سيتم ” تكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها ، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد ، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا رمضان بخير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين”

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