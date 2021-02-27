124 وظيفة للرجال والنساء للعمل عن بعد بمختلف المناطق

أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (124) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق (لحملة كافة المؤهلات)، حسب الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:
أهم مجالات العمل المتاحة حالياً عن بعد :-
– خدمة العملاء
– التسويق
– إدخال البيانات
– التحصيل
– الكتابة
– الاستشارات
– العلاقات العامة
– التحرير
– الإدارة والسكرتارية
– إدارة مواقع التواصل
– الترجمة
– البرمجة
– الدعم الفني
– التقارير
– المبيعات
– المشتريات
– إدارة المشاريع
– التصميم
– المحاسبة
– تدقيق الحسابات
– كتابة وإدارة المحتوى
الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.
• المزايا للباحثين عن عمل :-
– زيادة فرص العمل وتنوعها.
– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
– مرونة في زمان ومكان العمل.
المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة :-
– إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
– خلق فرص مناسبة.
– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل :-
– زيارة بوابة العمل عن بعد.
– اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة
• تاريخ ورابط التقديم :-
متاح الآن، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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