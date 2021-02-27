124 وظيفة للرجال والنساء للعمل عن بعد بمختلف المناطق

المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (124) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق (لحملة كافة المؤهلات)، حسب الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:

أهم مجالات العمل المتاحة حالياً عن بعد :-

– خدمة العملاء

– التسويق

– إدخال البيانات

– التحصيل

– الكتابة

– الاستشارات

– العلاقات العامة

– التحرير

– الإدارة والسكرتارية

– إدارة مواقع التواصل

– الترجمة

– البرمجة

– الدعم الفني

– التقارير

– المبيعات

– المشتريات

– إدارة المشاريع

– التصميم

– المحاسبة

– تدقيق الحسابات

– كتابة وإدارة المحتوى

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).

– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

• المزايا للباحثين عن عمل :-

– زيادة فرص العمل وتنوعها.

– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.

– مرونة في زمان ومكان العمل.

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة :-

– إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

– خلق فرص مناسبة.

– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل :-

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

– اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).

– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة

• تاريخ ورابط التقديم :-

متاح الآن، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).