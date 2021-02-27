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124 وظيفة للرجال والنساء للعمل عن بعد بمختلف المناطق

124 وظيفة للرجال والنساء للعمل عن بعد بمختلف المناطق
http://almnatiq.net/?p=955206
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (124) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق (لحملة كافة المؤهلات)، حسب الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:

أهم مجالات العمل المتاحة حالياً عن بعد :-

– خدمة العملاء
– التسويق
– إدخال البيانات
– التحصيل
– الكتابة
– الاستشارات
– العلاقات العامة
– التحرير
– الإدارة والسكرتارية
– إدارة مواقع التواصل
– الترجمة
– البرمجة
– الدعم الفني
– التقارير
– المبيعات
– المشتريات
– إدارة المشاريع
– التصميم
– المحاسبة
– تدقيق الحسابات
– كتابة وإدارة المحتوى

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.

• المزايا للباحثين عن عمل :-

– زيادة فرص العمل وتنوعها.
– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
– مرونة في زمان ومكان العمل.
المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة :-

– إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
– خلق فرص مناسبة.
– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل :-

– زيارة بوابة العمل عن بعد.
– اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة

• تاريخ ورابط التقديم :-

متاح الآن، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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