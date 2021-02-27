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توضيح من “العدل” بشأن انتهاء الهوية الوطنية وإتمام الوكالة لشخص آخر

توضيح من “العدل” بشأن انتهاء الهوية الوطنية وإتمام الوكالة لشخص آخر
http://almnatiq.net/?p=955207
المناطق_ الرياض

 أوضحت وزارة العدل أن انتهاء الهوية الوطنية يمنع المواطنين من إجراء وكالة لشخص آخر مؤكدة على ضرورة تجديدها لإتمام الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة .

وأشارت “العدل” وفقاً ل”عكاظ”؛ إلى أنه يشترط لإتمام التوكيل، أن يكون المستفيد (الموكِّل) سبق أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد، كما أنه يمكن للمستفيد زيارة كتابة العدل لتقديم الخدمة له دون الحاجة لحجز موعد، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية .

ولفتت الوزارة إلى أنه يلزم التوكيل في أول مرة لدى أحد الموثقين المرخص لهم عبر بوابة الموثق المعتمد (هنـــــــا)، مشيرة إلى أنه يمكن إصدار الوكالة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة ناجز من الرابط الإلكتروني: (هنــــــا).

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