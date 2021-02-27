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تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة لإزالة الكتابات العشوائية بمشاركة 30 متطوعا

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة لإزالة الكتابات العشوائية بمشاركة 30 متطوعا

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تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة لإزالة الكتابات العشوائية بمشاركة 30 متطوعا

تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة لإزالة الكتابات العشوائية بمشاركة 30 متطوعا
http://almnatiq.net/?p=955213
المناطق_الجوف

نفذ النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف حملة لمعالجة التشوه البصري بمشاركة 30 متطوعا ومتطوعة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان إن الحملة تضمنت إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام  وإعادة دهان الجدران في 8  مواقع مختلفة، مبينا أن الحملة شملت المنتزهات والحدائق والمقابر والشوارع الرئيسية، وتأتي في إطار الأعمال المجتمعية للنادي، وضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري.

يذكر أن النادي التطوعي للأمانة يقدم مساهمات متواصلة لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع، ويضم نخبة من المتطوعين والمتطوعات ويشارك في تنفيذ مبادرات الأمانة المختلفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري، وحملات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

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