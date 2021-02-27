العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة

نجحت الجهات الأمنية في العثور على المواطنة، مفقودة نجران صباح اليوم السبت بعد غياب أكثر من أسبوع .

وكانت أسرة المواطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعاني من حالة نفسية وتغيبت قبل ذلك أكثر من مرة، وتم العثور عليها اليوم وهي بصحة بجيدة بفضل الله.