العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة

نجحت الجهات الأمنية في العثور على المواطنة، مفقودة نجران صباح اليوم السبت بعد غياب أكثر من أسبوع .
وكانت أسرة المواطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعاني من حالة نفسية وتغيبت قبل ذلك أكثر من مرة، وتم العثور عليها اليوم وهي بصحة بجيدة بفضل الله.
نجحت الجهات الأمنية في العثور على المواطنة، مفقودة نجران صباح اليوم السبت بعد غياب أكثر من أسبوع .
وكانت أسرة المواطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعاني من حالة نفسية وتغيبت قبل ذلك أكثر من مرة، وتم العثور عليها اليوم وهي بصحة بجيدة بفضل الله.
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