احدث الأخبار

الكشف عن آلية التعامل مع الموظفين السعوديين في مؤسسة “الخطوط الحديدية” بعد الانتقال لـ”سار”
أبرز المواد
 العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي”: نعلن تأييدنا لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 النيابة العامة: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري
أبرز المواد
 تطوعي أمانة الجوف ينفذ حملة لإزالة الكتابات العشوائية بمشاركة 30 متطوعا
أبرز المواد
 124 وظيفة للرجال والنساء للعمل عن بعد بمختلف المناطق
أبرز المواد
 توضيح من “العدل” بشأن انتهاء الهوية الوطنية وإتمام الوكالة لشخص آخر
أبرز المواد
 هذه العلامات الأكثر شيوعًا لأعراض السكري النوع 2.. عادة ما تظهر معًا
أبرز المواد
 مصر تعلن إقامة صلاة القيام في رمضان
أبرز المواد
 الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة
أبرز المواد
 ‏الجهات الأمنية تقبض على 3 أشخاص اعتدوا على حدث في عسير
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة
أبرز المواد
الكشف عن آلية التعامل مع الموظفين السعوديين في مؤسسة “الخطوط الحديدية” بعد الانتقال لـ”سار”

الكشف عن آلية التعامل مع الموظفين السعوديين في مؤسسة “الخطوط الحديدية” بعد الانتقال لـ”سار”

أبرز المواد
العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة

العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي”: نعلن تأييدنا لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

“التعاون الإسلامي”: نعلن تأييدنا لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

أبرز المواد
النيابة العامة: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

النيابة العامة: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

أبرز المواد

الكشف عن آلية التعامل مع الموظفين السعوديين في مؤسسة “الخطوط الحديدية” بعد الانتقال لـ”سار”

الكشف عن آلية التعامل مع الموظفين السعوديين في مؤسسة “الخطوط الحديدية” بعد الانتقال لـ”سار”
http://almnatiq.net/?p=955229
المناطق_ الرياض

بعد إلغاء نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والدمج مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، صدر قرار يتيح للموظف السعودي، الانتقال إلى أي جهة حكومية يريد العمل فيها، في حال لم يرغب الانتقال إلى “سار” بعد التخصيص.

إلزام “سار” بعدم إنهاء عقود الموظفين قبل عامين

وسمح القرار، للموظف، بنقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، حيث يحق له التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع للبحث عن جهة أخرى لمدة أقصاها سنة من تاريخ إبداء رغبته بالانتقال.

وألزم القرار وفقاً لـ”عكاظ”، “سار”، بعدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت إليها خدماتهم بعد التخصيص في العام الأول من تاريخ نقل خدماتهم، وعدم إنهاء عقود 15% من العاملين في العام الثاني.

منح الموظفين الراغبين في الانتقال أجره كاملاً

ونص القرار، على منح الموظفين السعوديين في المؤسسة الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية والراغبين في الانتقال للعمل في الشركة، على أجر لا يقل عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ومن المقرر أن تلتزم الشركة بتطبيق خطة تحسين مهارات موظفي وعمال المؤسسة المنتقلين إليها.

روابط ذات صلة

العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة

العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة
“التعاون الإسلامي”: نعلن تأييدنا لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

“التعاون الإسلامي”: نعلن تأييدنا لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي
النيابة العامة: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

النيابة العامة: مصادرة 739 مليون ريال والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*