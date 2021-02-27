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ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن

ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=955232
المناطق_حفر الباطن

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي  بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.
ويعد “الغامدي  ” أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله 
وعبر سعادة العقيد” حمدان الغامدي ” عن سعادته  بهذه الترقيه ،مؤكداً أنها تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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