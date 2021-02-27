ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن

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صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.

ويعد “الغامدي ” أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله

وعبر سعادة العقيد” حمدان الغامدي ” عن سعادته بهذه الترقيه ،مؤكداً أنها تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.