صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.
ويعد “الغامدي ” أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله
وعبر سعادة العقيد” حمدان الغامدي ” عن سعادته بهذه الترقيه ،مؤكداً أنها تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.
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