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قصر مالك التراثي في رجال ألمع .. حفظ للتراث وتنشيط للسياحة

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قصر مالك التراثي في رجال ألمع .. حفظ للتراث وتنشيط للسياحة

قصر مالك التراثي في رجال ألمع .. حفظ للتراث وتنشيط للسياحة
http://almnatiq.net/?p=955235
المناطق_عسير

تعتبر المحافظة على التراث وعشق الموروثات الشعبية لوناً من ألوان الثقافات التي يهتم بها العديد من الأشخاص والتي تلقي بداخلهم حب تقديم أي عمل من الأعمال التي تسهم في ذلك ، وهو ما دفع المواطن “حديش جبان الألمعي” إلى تأسيس وإنشاء قصر مالك التراثي بقرية العاينة التابعة لمركز الحبيل برجال ألمع على نفقته الخاصة بجوار منزله حيث جمع فيه العديد من القطع والأدوات والملابس التراثية القديمة والتاريخية.
وأوضح “الألمعي” وهو أحد المهتمين بالتراث والموروثات الشعبية أنه تم تأسيس هذا القصر من أجل حفظ تراث الآباء والأجداد ولتذكيرنا بالماضي ، وتعريف الأجيال الحاضرة ما كان عليه أسلافنا ، مضيفاً أن فكرة إنشاء هذا القصر كانت متأصلة في ذهنه وذلك لشدة ولعه وإهتمامه بالتراث بدرجة كبيرة ، وذلك من أجل دعم السياحة بالمنطقة.
وأضاف “الألمعي” أنه قام بإنشاء المتحف على الطراز العمراني القديم المعتمد على الأحجار والأشجار وتم إنشاء عدداً من الجلسات و3 مجالس ضيافة تراثية وخيمة شعبية وأخرى تهامية وكذلك مطل فضلاً عن وجود عدد من الأماكن المخصصة للأسر المنتجة بلغت 8 مواقع وأكشاك وديوانية لتقديم المأكولات الشعبية والمشروبات إضافة إلى وجود ساحة كبيرة لتقديم العروض الشعبية والفلكلورية بها ، ومواقف تتسع لأكثر من 60 سيارة .
كما جمع “الألمعي” في قصره العديد من القطع الأثرية والأدوات التي كانت تستعمل في الحرف اليدوية وكذلك الملبوسات العسيرية للرجال والسيدات والسلاح والجنابي القديمة وفن القط العسيري (فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير) والذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عن إدراج مثل هذه الفنون في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، إضافة إلى العديد من الأدوات والمعدات التي كانت تستخدم في بعض الحرف ، إضافة إلى وجود العديد من الصور واللوحات الفنية التاريخية .
كما أكد “الألمعي” أن المتحف قد جذب أنظار العديد من الزوار على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم، واستقطب عدداً من وسائل الإعلام ومن المثقفين، كما حظي بزيارة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وعشاق التراث ، مقدماً كل الشكر لجميع الداعمين والجهات الحكومية على زيارتهم ودعمهم للمتحف ، مؤكداً أن العمل على تطوير المتحف يتم بشكل مستمر بما يخدم القطاع السياحي بالمنطقة ويسهم في زيادة الزوار من المنطقة وخارجها .

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