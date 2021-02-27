شرطة الجوف: ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة دومة الجندل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل بقرية الرديفة التابعة لمحافظة دومة الجندل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 )، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.