صحة الطائف تطلق 9 مراكز جديدة لتطعيم لقاح كورونا بعد غد

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أكملت صحة الطائف جاهزيتها لإطلاق 9 مراكز للقاح كوفيد 19 ، وليصبح العدد 10 مراكز.



وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب، مستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام،

وأربعة مراكز في محافظات الشمال مستشفى الخرمة ومستشفى تربة ومستشفى رنيه ومستشفى المويه.



وأشارت إلى أن المواعيد سوف تكون متاحة من 1 مارس القادم بإذن الله.