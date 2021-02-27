طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة

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http://almnatiq.net/?p=955276
المناطق - واس

توج الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز والميداليات الذهبية بعد فوزه على منافسه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة, وبإنجاز فريد بدون أية خسارة, وجاء في المركز الثاني الأهلي والاتحاد في المركز الثالث.

جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من كلا الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي تفوق بالضربات الساحقة وحائط الصد ونجح في فرض سيطرته لينهي الشوط الأول لمصلحته 25/20.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال خصوصاً في الإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط لينهي الشوط لمصلحته 25/22, وحضرت الإثارة في الشوط الثالث وكان التعادل حاضراً بين الفريقين حتى آخر نقطة لينجح الهلال في حسمه 29/27, وعاد الأهلي في الشوط الرابع ليفرض سيطرته وينهي الشوط لصالحه 25/20.

ونجح الهلال من حسم المباراة في الشوط الأخير منذ النقاط الأولى والتي أسهمت باتساع الفارق وسط تراجع مستوى لاعبي الأهلي لينهي الشوط لمصلحته 15/10.

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