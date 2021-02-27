احدث الأخبار

ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية
أبرز المواد
 “التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع
منوعات
 تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”
أبرز المواد
 طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة
أبرز المواد
 صحة الطائف تطلق 9 مراكز جديدة لتطعيم لقاح كورونا بعد غد
أبرز المواد
 شرطة الجوف: ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة دومة الجندل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر
أبرز المواد
 شرطة الجوف تضبط تجمعًا مخالفًا لتدابير كورونا وتطبق العقوبات بحق الداعي والمسؤول والحضور
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يطلق غدًا حزمة برامج تدريبة وتأهيلية لاكتشاف الموهوبين
أبرز المواد
 “الوداد” تستعرض منجزاتها في “الإحتضان” أمام “الموارد البشرية”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مشترك بين جامعة الملك سعود والهيئة السعودية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 قصر مالك التراثي في رجال ألمع .. حفظ للتراث وتنشيط للسياحة
أبرز المواد
 ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن
أبرز المواد
ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية

ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية

أبرز المواد
“التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع

“التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع

منوعات
تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”

تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”

أبرز المواد
طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة

طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة

أبرز المواد

ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية

ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=955302
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق ” فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

روابط ذات صلة

تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”

تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”
طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة

طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة
صحة الطائف تطلق 9 مراكز جديدة لتطعيم لقاح كورونا بعد غد

صحة الطائف تطلق 9 مراكز جديدة لتطعيم لقاح كورونا بعد غد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*