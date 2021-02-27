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إليك أبرز العلامات للاستدلال على الأسماك الطازجة
http://almnatiq.net/?p=955313
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددا من العلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال على الأسماك الطازجة.

وأوضحت أن الأسماك حديثة الصيد تُعد الأفضل، ويمكن معرفتها من خلال العيون البراقة الشفافة، والخياشيم الحمراء الخالية من المواد اللزجة، بالإضافة إلى حراشف لامعة غير لزجة ويصعب فصلها عن الجلد إذا احتكت بالأصابع في اتجاه معاكس.

وأضافت أن قوام السمك الطازج يكون جلده متماسكًا، بحيث لا تترك الأصابع أثرًا على جسم السمكة عند الضغط عليها، كما ذكرت أن السمك غير الطازج له رائحة نفاذة تشبه النشادر أو الأمونيا.

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