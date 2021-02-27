بثلاثية نظيفة.. التعاون يتغلب على الاتفاق في دوري المحترفين

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تغلب فريق التعاون على مستضيفه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



سجل للتعاون اللاعب “روميرو” عند الدقيقة 26، وعند الدقيقة 46 سجل اللاعب “سميحان النابت” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “تاوامبا” الهدف الثالث عند الدقيقة 94.