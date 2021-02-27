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شرطة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل

شرطة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=955322
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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