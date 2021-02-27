الدوري الإسباني.. “برشلونة” يهزم “إشبيلية” بثنائية نظيفة

المناطق - وكالات

حقق فريق (برشلونة) انتصارا ثمينا ضد مضيفه (إشبيلية) بهدفين دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل عثمان ديمبلي هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 29 فيما أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي استضافه ملعب (رامون سانشيز – بيزخوان).



وبهذا الانتصار رفع (برشلونة) رصيده إلى 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطتين خلف المتصدر (أتلتيكو مدريد) بينما تجمد رصيد (إشبيلية) عند 48 نقطة في المركز الرابع.



ويلتقي المتصدر (أتلتيكو) مع (فياريال) السادس بالترتيب غدا الأحد فيما يواجه (ريال مدريد) الثالث في الترتيب مؤقتا نظيره (ريال سوسيداد) الخامس في ختام منافسات الجولة بعد غد الاثنين.