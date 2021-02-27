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وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

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وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”
http://almnatiq.net/?p=955327
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، على تشريفه وحضوره لختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021″، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد تجسيداً لاهتمامه وحرصه –أيده الله – على دعم القطاع الرياضي، الذي شهد قفزات كبيرة باستضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية العالمية على أرض المملكة.

وقال سموه: “إن ما يتحقق من نجاحات ثمرة الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضية من القيادة ومن سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي يحرص على تذليل المصاعب كافة، بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID 19)”.

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