احدث الأخبار

“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”
أبرز المواد
 وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”
أبرز المواد
 “الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”
أبرز المواد
 الدوري الإسباني.. “برشلونة” يهزم “إشبيلية” بثنائية نظيفة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل
أبرز المواد
 بثلاثية نظيفة.. التعاون يتغلب على الاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 إليك أبرز العلامات للاستدلال على الأسماك الطازجة
أبرز المواد
 ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية
أبرز المواد
 “التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع
أبرز المواد
“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية

“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية

أبرز المواد
هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر

هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر

أبرز المواد
شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

أبرز المواد
وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”

أبرز المواد

“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين

“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=955344
المناطق - الرياض

نجح فريق الفيصلي في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهلي هدفه في الدقيقة (49) عن طريق سلطان مندش، بعد تمريرة أرضية من عبدالرحمن غريب في اتجاه المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء مندش، الذي سدد بقدمه اليسرى قوية تصطدم في القائم الأيمن وتسكن الشباك.

وتعادل الفيصلي في الدقيقة (84) عن طريق لاعبه جوليو تفاريس، من ركلة جزاء، وضعها في نصف المرمى، وكاد محمد العويس أن يبعدها لكنها تغير اتجاهها وسكنت الشباك

ونجح الفيصلي في خطف الفوز في الوقت القاتل (90+3) عن طريق محمد الصيعري، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها برأسية قوية، يبعدها محمد العويس لتعود مجددًا إلى الصيعري الذي سددها ببراعة في الشباك

بهذه النتيجة احتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بـ35 نقطة، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

روابط ذات صلة

“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية

“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية
هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر

هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر
شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*