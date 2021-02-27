“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين

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نجح فريق الفيصلي في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهلي هدفه في الدقيقة (49) عن طريق سلطان مندش، بعد تمريرة أرضية من عبدالرحمن غريب في اتجاه المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء مندش، الذي سدد بقدمه اليسرى قوية تصطدم في القائم الأيمن وتسكن الشباك.

وتعادل الفيصلي في الدقيقة (84) عن طريق لاعبه جوليو تفاريس، من ركلة جزاء، وضعها في نصف المرمى، وكاد محمد العويس أن يبعدها لكنها تغير اتجاهها وسكنت الشباك

ونجح الفيصلي في خطف الفوز في الوقت القاتل (90+3) عن طريق محمد الصيعري، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها برأسية قوية، يبعدها محمد العويس لتعود مجددًا إلى الصيعري الذي سددها ببراعة في الشباك

بهذه النتيجة احتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بـ35 نقطة، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.