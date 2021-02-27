احدث الأخبار

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”
أبرز المواد
 وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”
أبرز المواد
 “الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”
أبرز المواد
 الدوري الإسباني.. “برشلونة” يهزم “إشبيلية” بثنائية نظيفة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل
أبرز المواد
 بثلاثية نظيفة.. التعاون يتغلب على الاتفاق في دوري المحترفين
أبرز المواد
 إليك أبرز العلامات للاستدلال على الأسماك الطازجة
أبرز المواد
 ولي العهد يحضر ختام منافسات فورمولا إي بالدرعية
أبرز المواد
 “التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع
أبرز المواد
 تعرف على خطوات ربط البيانات بنظام “سريع”
أبرز المواد
 طائرة الهلال تحقق لقب الدوري بدون أية خسارة
أبرز المواد
شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

أبرز المواد
وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”

أبرز المواد
“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين

“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين

أبرز المواد
وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

أبرز المواد

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”

شاهد بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس عبر “مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=955349
المناطق - جازان:

فاجأ مدير عام التعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، معلمة في “منصة مدرستي” بجولة إلكترونية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأعربت المعلمة عن سعادتها بالمفاجأة، وشرحت له تفاصيل العملية التعليمية وكيفية تقديمها الدروس للطلاب والطالبات إلكترونيا، الأمر الذي لقي إشادة من مدير تعليم جازان.

وشكر مدير التعليم المعلمة على جهودها التي تبذلها لنجاح العملية التعليمية عبر “التعليم عن بعد”، الذي أطلقته وزارة التعليم ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواصلة التعليم واستمراره منذ بداية جائحة كورونا.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يتوج البريطاني “سام بيرد” بلقب الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021”
“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين

“الفيصلي” يتغلب على الأهلي بثنائية قاتلة في دوري المحترفين
وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه ختام سباق “الفورمولا إي الدرعية 2021”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*