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هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر

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هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر

هيئة تطوير مكة المكرمة تنفذ 14 مشروعاً تنموياً في العاصمة المقدسة والمشاعر
http://almnatiq.net/?p=955353
المناطق - مكة المكرمة:

من المنتظر أن تنفذ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 14 مشروعاً تنموياً وتطويرياً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أبرزها النقل العام، ومركز الضبط الأمني بالشميسي، والدائري الثاني والثالث، وطرق المشاعر.

وتشهد مشروعات النقل العام مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى، التي تتكون من 12 مسارا، منها 7 للحافلات المحلية بطول 172 كم و347 محطة، فيما تحوي مرافق المشروع 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعاً ذكياً و455 محطة توقف.

ويهدف مشروع النقل إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن نمو أعداد السكان وضيوف الرحمن، وتسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية.

أما مركز الضبط الأمني بالشميسي فيهدف إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز والتيسير على القادمين لمكة خلال موسمي الحج والعمرة، وتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة.

ويشمل تطوير مشاريع المشاعر المقدسة تنفيذ مبنيين إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة وجسور للمشاة، ومنحدرات لربط الجسور مع المخيمات وعدد من الطرق الفرعية وربطها بالرئيسية في المشاعر.

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