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“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية

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“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية

“الأمر بالمعروف” تعرض المحتوى التوعوي لحملتي الصلاة نور والخوارج شرار الخلق بالدوائر الحكومية في الدرعية
http://almnatiq.net/?p=955357
المناطق - الرياض

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية المحتوى التوعوي لحملتي “الصلاة نور”  و”الخوارج شرار الخلق”، في مقر الشرطة والدفاع المدني، ومكتب الدعوة والإرشاد في محافظة الدرعية.

جاء ذلك في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف هذه الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لبيان أهمية ومكانة الصلاة، وللتحذير من الأحزاب والجماعات ذات التنظيم والبيعة وبيان خطرها على الدين والمجتمع، كما تهدف لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

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