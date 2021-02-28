صحة بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر وتثليث

المناطق - عسير

تواصل صحة بيشة ممثلة بالقطاع الصحي بالبشائر، شمال منطقة عسير، حملة توعوية ووقائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″، وشملت الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت صحة بيشة، أن الفريق التوعوي بالبشائر قدّم مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بإرتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي، والحد من التجمعات في المكان الواحد.

وزار الفريق مكتب التعليم بالبشائر (بنين، بنات) وقدم الفريق التوعوي إرشادات وطرق أخذ لقاح كورونا وإرشادات عن طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

كما تواصل صحة بيشة ممثلة بمستشفى تثليث العام حملة ومبادرة توعوية ووقائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″، وشملت الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمرافق العامة ومساكن العمال.

وبينت أن الفريق التوعوي قدّم مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بإرتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، والحد من التجمعات في المكان الواحد.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من دور صحة ببشه لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بإتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.