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صحة مكة تدشن سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة

صحة مكة تدشن سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=955389
المناطق - مكة المكرمة

دشنت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة مؤخرا سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا في مكة المكرمة، شملت أحياء الهنداوية وملقية و البحيرات والشرائع العليا و عين شمس و خليص و القرية، لتضاف إلى المراكز التي سبق تدشينها، ليصل عدد المراكز إلى 13 مركزا، موزعة على أحياء مكة المكرمة لتقديم اللقاح لمن سجلوا عبر تطبيق صحتي.
وجهزت وزارة الصحة هذه المراكز بجميع الخدمات الأساسية لاستقبال المواطنين و المقيمين، من خلال محطات التطعيم، بمشاركة نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، حيث تتكون تجهيزات المراكز من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم.

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