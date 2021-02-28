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الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=955398
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,996 إصابة مؤكدة و 2,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,285,544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508,949 حالة وفاة.

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