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الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

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الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=955412
المناطق - وكالات

أدانت الكويت بأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي المدن في المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم في بيان لها: “إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن”.
وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.
واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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