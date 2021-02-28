احدث الأخبار

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
أبرز المواد
 بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة
أبرز المواد
 العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة
أبرز المواد
 مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 صحة مكة تدشن سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة
أبرز المواد
 برنامج جودة الحياة: تشريف ولي العهد لختام “فورمولا اي” انعكاس لنجاحات القطاع الرياضي
أبرز المواد
 صحة بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر وتثليث
أبرز المواد
 صحة تبوك تطلق 12 مركزاً جديداً لتطعيمات لقاح كورونا بالمنطقة
أبرز المواد
 باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي
أبرز المواد
 مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار “تاريخ راسخ”
أبرز المواد
ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

أبرز المواد
بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

أبرز المواد
العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

أبرز المواد
مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة

مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة

أبرز المواد

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
http://almnatiq.net/?p=955421
المناطق - واس

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس الأول، سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.
وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠ متر، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول مخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس “مكفية” لإسطبل هندي علي المطيري، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس رحبت من 1 إلى 3 سباقات، فازت بالمركز الأول الفرس “ريح الياسمين” لإسطبل سعود ذياب الشمري.
فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس “أفكاري” لإسطبل خالد صقر الفرماوي، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الفرس “ناشئة ” لإسطبل خالد صقر الفرماوي.
وفي شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص حصن وأفراس مفتوح 3 سنوات، على كأس دعم نادي سباقات الخيل فازت به الفرس “الحريرية” لإسطبل عبدالله كريشان الدوسري.

روابط ذات صلة

بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة
العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة
مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة

مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*