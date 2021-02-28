احدث الأخبار

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا
أبرز المواد
 ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
أبرز المواد
 بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة
أبرز المواد
 العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة
أبرز المواد
 مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 صحة مكة تدشن سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة
أبرز المواد
 برنامج جودة الحياة: تشريف ولي العهد لختام “فورمولا اي” انعكاس لنجاحات القطاع الرياضي
أبرز المواد
 صحة بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر وتثليث
أبرز المواد
 صحة تبوك تطلق 12 مركزاً جديداً لتطعيمات لقاح كورونا بالمنطقة
أبرز المواد
 باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي
أبرز المواد
أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أبرز المواد
ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

أبرز المواد
بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

أبرز المواد
العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

أبرز المواد

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا
http://almnatiq.net/?p=955424
المناطق - وكالات

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أنس سروار أصبح أول مسلم في المملكة المتحدة يقود حزبا سياسيا.

وجرى انتخاب سروار، السبت، لقيادة حزب العمال الاسكتلندي، بعدما تغلب على زميلته مونيكا لينون بنسبة 57.6 في المئة مقابل 42.4 في المئة.

ويخلف سروار، المولود لأبوين باكستانيين مسلمين، ريتشارد ليونارد الذي استقال من منصب القيادة في يناير.

وتعليقا على ذلك، قال أنس في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك: “إنه لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيما لحزب العمال الاسكتلندي.. سأكون قائدا يركز على ما يوحدنا كدولة – وليس ما يفرقنا”.

وذكرت “الغارديان” أن أنس سروار ولد في غلاسكو عام 1983، مشيرا إلى أنه في عام 2010، ترك وظيفته كطبيب أسنان وقرر دخول عالم السياسة.

وخلال الفترة ما بين 2011 و2014، انتخب سروار نائبا لزعيم حزب العمال الاسكتلندي، كما كان مكلفا بمهمة تنسيق حملة الحزب خلال استفتاء الاستقلال.

يشار إلى أن والد أنس، محمد سروار، كان هو الآخر أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة، بعدما شغل مقعد غلاسكو عن حزب العمال بين عامي 1997 و2010.

روابط ذات صلة

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة
العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*