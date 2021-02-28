أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

المناطق - وكالات

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أنس سروار أصبح أول مسلم في المملكة المتحدة يقود حزبا سياسيا.

وجرى انتخاب سروار، السبت، لقيادة حزب العمال الاسكتلندي، بعدما تغلب على زميلته مونيكا لينون بنسبة 57.6 في المئة مقابل 42.4 في المئة.

ويخلف سروار، المولود لأبوين باكستانيين مسلمين، ريتشارد ليونارد الذي استقال من منصب القيادة في يناير.

وتعليقا على ذلك، قال أنس في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك: “إنه لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيما لحزب العمال الاسكتلندي.. سأكون قائدا يركز على ما يوحدنا كدولة – وليس ما يفرقنا”.

وذكرت “الغارديان” أن أنس سروار ولد في غلاسكو عام 1983، مشيرا إلى أنه في عام 2010، ترك وظيفته كطبيب أسنان وقرر دخول عالم السياسة.

وخلال الفترة ما بين 2011 و2014، انتخب سروار نائبا لزعيم حزب العمال الاسكتلندي، كما كان مكلفا بمهمة تنسيق حملة الحزب خلال استفتاء الاستقلال.

يشار إلى أن والد أنس، محمد سروار، كان هو الآخر أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة، بعدما شغل مقعد غلاسكو عن حزب العمال بين عامي 1997 و2010.