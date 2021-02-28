احدث الأخبار

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا
أبرز المواد
 برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب
أبرز المواد
 أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا
أبرز المواد
 ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
أبرز المواد
 بعد أن دهسته سيارة.. رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة
أبرز المواد
 العثيمين يندد بشدة الهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وعدد من المسيرات المفخخة
أبرز المواد
 مجلس التعاون يدين استهداف الحوثي لمدن المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة
أبرز المواد
 الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 72996 إصابة و 2115 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 صحة مكة تدشن سبعة مراكز لتقديم لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة
أبرز المواد
 برنامج جودة الحياة: تشريف ولي العهد لختام “فورمولا اي” انعكاس لنجاحات القطاع الرياضي
أبرز المواد
أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا

زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا

أبرز المواد
برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب

برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب

أبرز المواد
أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أبرز المواد

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=955434
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا

زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا
برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب

برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب
أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*