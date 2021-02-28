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البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة

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البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة

البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة
http://almnatiq.net/?p=955442

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة، مؤكدةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.

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