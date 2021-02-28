احدث الأخبار

رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية
منطقة القصيم
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
منطقة نجران
 موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف
أبرز المواد
 8 آلاف دولار أو التجنيد.. نظام الأسد يضرب مجددا
أبرز المواد
 البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة
أبرز المواد
 فرق الدفاع المدني باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض
أبرز المواد
 أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا
أبرز المواد
 برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب
أبرز المواد
 أنس سروار.. أول مسلم في بريطانيا يقود حزبا سياسيا
أبرز المواد
 ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي
أبرز المواد
رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية

رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية

منطقة القصيم
المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

منطقة نجران
موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي

موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي

أبرز المواد
واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف

واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف

أبرز المواد

موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي

موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
http://almnatiq.net/?p=955451
المناطق - واس

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية، مجددة ثقتها الكاملة في القضاء بالمملكة وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.

روابط ذات صلة

واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف

واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف
8 آلاف دولار أو التجنيد.. نظام الأسد يضرب مجددا

8 آلاف دولار أو التجنيد.. نظام الأسد يضرب مجددا
البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة

البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*