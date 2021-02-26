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رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية

رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية

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رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية

رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية
http://almnatiq.net/?p=955457

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، تجهيزات مركزالتحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية، برفقة سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي والمدير التنفيذي الدكتور خالد الحصيص وأعضاء مجلس المدينة الطبية.

حيث اطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات المركز الذي سوف يباشر عمله بتقديم أول لقاح ضدالفيروس فور الانتهاء من استكمال التجهيزات اللازمة، على أن تكون الأولوية في تلقي اللقاح للممارسين الصحيين، ثم منسوبي الجامعة وذويهم، ثم الطلاب والطالبات، ومختلف فئاتالمجتمع بناء على المعايير الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

وأشاد “الداود” خلال جولته، بمحتويات وتجهيزات المستشفى الجامعي وإمكاناتها الكبيرةوالتي سمحت بتجهيز هذا المركز للتحصين ضد كورونا في فترة وجيزة، لخدمة أبناء منطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير مراكز متعددة لأخذ اللقاح، للمساهمة في تجنيبوطننا الغالي تداعيات هذه الجائحة.

كما تجول معاليه والوفد المرافق، على إدارات المدينة الطبية، والمكاتب الإدارية التي تم الانتقال لهاوهي: مكتب المدير العام التنفيذي، ومكتب المستشار الطبي والأقسام الطبية، وقسم العلاجالطبيعي، وكذلك إدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التجهيزات والتموين الطبي، إضافة إلى إدارةالخدمات الطبية المساندة، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارةتقنية المعلومات.

حيث قدم “الداود” الشكر والتقدير للمدير التنفيذي وجميع العاملين بالمدينة الطبية على مايقومون به من جهود متميزة، مؤكداً: إننا نريد أن تكون هذه المدينة الطبية متميزة ليس على مستوى المنطقة فقط، إنما على مستوى المملكة والعالم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

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