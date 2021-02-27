أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية، والعلا، والمهد.
وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله تعالى – تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية، والعلا، والمهد.
التعليقات (٠) اضف تعليق