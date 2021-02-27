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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

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أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

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تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

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المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد
http://almnatiq.net/?p=955463
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية، والعلا، والمهد.
وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله تعالى – تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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