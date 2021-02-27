المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية، والعلا، والمهد.

وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله تعالى – تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.