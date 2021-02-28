احدث الأخبار

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي
المنطقة الشرقية
 أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة
منطقة الباحة
 تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب
منطقة الرياض
 المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد
منطقة المدينة المنورة
 رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية
منطقة القصيم
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
منطقة نجران
 موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف
أبرز المواد
مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

المنطقة الشرقية
أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

منطقة الباحة
تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

منطقة الرياض
المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية

إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية
http://almnatiq.net/?p=955466
المناطق - واس

أطلقت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك اليوم، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية.
وستسهم هذه المبادرة إلى تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ عقدت مؤخراً، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع النقل البحري وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC

وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC
موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي

موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف

واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*