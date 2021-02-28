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وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC

وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC
http://almnatiq.net/?p=955469
المناطق - واس

رعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.
وحضر حفل التدشين الذي تنظمه الشركة بمناسبة انتهاء أعمال مقرها الجديد، إلى جانب وزير التعليم، كل من مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، وأعضاء مجلس المديرين، وأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير للمباني TBC، ومنسوبو الشركة.
وأنشأت شركة TBC مقرًا جديدًا لمواكبة التوسع في أعمالها التي أسندتها إليها وزارة التعليم في ظل المنجزات التي حققتها الشركة، حيث حققت نجاحًا كبيرًا فيما أسند إليها من مشروعات، بما فيها المشروعات المتعثرة التي فسخت وزارة التعليم عقودها مع الشركات الأجنبية بعد تعثر أعمالها وأسندتها إلى الشركة الوطنية تطوير للمباني.
ودشنت الشركة المقر الجديد لمركز خدمات الاستثمار التعليمي، الذراع الاستثمارية للشركة، حيث يعمل المركز على دعم وتشجيع الاستثمار، ومن بين مهامه تحفيز مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في التعليم.
وقامت بزيارة المركز المشرف العام على وكالة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي عواطف الحارثي بالإضافة إلى مديري العموم في وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول المهندس عادل الصبيحي.
يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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