أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

المناطق - تبوك

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 6408 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية أسفرت عن إغلاق (189) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية وإغلاق (144) منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإصدار أكثر من 490 مخالفة.وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.