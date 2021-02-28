احدث الأخبار

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد
منطقة المدينة المنورة
 رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية
منطقة القصيم
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
منطقة نجران
 موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف
أبرز المواد
 8 آلاف دولار أو التجنيد.. نظام الأسد يضرب مجددا
أبرز المواد
 البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي البالستي باتجاه مدن المملكة
أبرز المواد
 فرق الدفاع المدني باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض
أبرز المواد
 أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

منطقة تبوك
وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC

وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC

أبرز المواد
إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية

إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية

أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد

منطقة المدينة المنورة

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=955472
المناطق - تبوك

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 6408 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية أسفرت عن إغلاق (189) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية وإغلاق (144) منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإصدار أكثر من 490 مخالفة.وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

روابط ذات صلة

صحة تبوك تطلق 12 مركزاً جديداً لتطعيمات لقاح كورونا بالمنطقة

صحة تبوك تطلق 12 مركزاً جديداً لتطعيمات لقاح كورونا بالمنطقة
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي 2020

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*