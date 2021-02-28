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المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

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المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=955480
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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