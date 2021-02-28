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تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

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تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب
http://almnatiq.net/?p=955483
المناطق - واس

أطلقت وحدات الخدمات الإرشادية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض برامج توعوية ووقائية عن بُعد للمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مدارس مكاتب التعليم في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 18 رجب حتى 9 شعبان المقبل 1442 هـ .
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن تعليم الرياض يسعى إلى استثمار وسائل التعليم عن بُعد في ظل جائحة فيروس كورونا بما يفيد المتلقين، من طلاب ومعلمين ومشرفين وإداريين وأولياء أمور، من خلال نخبة من الإخصائيين والمدربين والمشرفين المتمرسين في مجالات متعددة، ومنها الإرشاد الاجتماعي والنفسي.
وأكد الغنام أن إطلاق البرامج يأتي استمرار لجهود تعليم الرياض ممثلا في إدارة التوجيه والإرشاد لتقديم برامج إنمائية ووقائية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المستفيدين، مثل كيفية التعامل مع الشخصيات، وتنشئة الطفل، والثقة بالنفس، وتنمية الدافعية.
من جانبه، أفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل أن البرامج حددت بناء على احتياجات المجتمع التعليمي، ومعايير ومعطيات خاصة عكفت الإدارة على دراستها ومراجعتها وتقييمها دوريا من مختصين في الإرشاد الطلابي، وقياس مدى مناسبتها للفئات المستهدفة، سواء كانوا طلابا أو مرشدين طلابيين في المدارس أو مشرفين وأولياء أمور، خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 1442 هـ.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية والوقائية ستنطلق الثلاثاء المقبل (18/ 7/ 1442 هـ) ببرنامج “كيفية التعامل مع اضطراب الشخصية الحدية” يقدمه أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد القوصي، يليه الإثنين (24/ 7/ 1442 هـ) برنامج “التنشئة وبناء شخصية الطفل”، يقدمه المدرب والإخصائي الاجتماعي حمد النتيفات، و”بناء الثقة بالنفس” الإثنين (2/ 8/ 1442 هـ)، يقدمه مشرف وحدة الخدمات الإرشادية بغرب الرياض عبدالله الصبياني، وتختتم البرامج يوم الإثنين (9/ 8/ 1442 هـ)، ببرنامج “تنمية الدافعية”، ويقدمه مشرف وحدة الخدمات الإرشادية بغرب الرياض عبدالله الزهراني.

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