أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

المناطق - الباحة

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م تحت شعار ” معًا لنشر ثقافة الموهبة والإبداع ” وذلك عن بُعد خلال الفترة 16 -20 من شهر رجب القادم من العام الحالي 1442هــ والذي يستهدف أكثر من 55 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المنطقة وتهدف الفعاليات إلى نشر ثقافة الموهبة في المجتمع والتوعية بأدبيات علم الموهبة ورعاية الموهوبين والموهوبات من خلال جملة من البرامج والفعاليات والندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية والمسابقات الإبداعية، تستهدف شرائح المجتمع التعليمي والمحلي كافة من المهتمين والمهتمات بمجال الموهبة والإبداع, و سيثري الفعاليات العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين من جهات مختلفة متعاونة الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في خدمة هذه الفئة من الطلاب.وأوضح المدير العام للتعليم بالباحة د. عبدالخالق بن حنش الزهراني أن رعاية الموهوبين واكسابهم المهارات العلمية والعملية واحتضان إبداعهم ودعم أفكارهم وتطوير مهاراتهم هي من الأهداف السامية لتعليم المنطقة, مبدياً ثقته في قدرة الموهوبين والموهوبات على تدوير عجلة التنمية لمستقبل الأجيال الواعدة والاعتماد عليهم في تخصصات متعددة وبرامج.ونوه المدير العام بأهمية العناية بالنابغين والنابغات ودورهم في إيقاد جذوة الدافعية والدأب على تحقيق المنجز، مؤكدًا على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لاكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وتنميتها وتوجيهها التوجيه الملائم من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات محددة تعتمد على الممارسات التجريبية والمشاريع العلمية تسمح لهم بتنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد وتعتمد منهج حل المشكلات من خلال المناظرات والمناقشات, بالإضافة إلى عرض الأبحاث والتجارب وهذا ما حرصت عليه إدارة الموهوبين من خلال هذا البرنامج الإثرائي.منطقة المرفقات