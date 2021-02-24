احدث الأخبار

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة
منطقة الباحة
 تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب
منطقة الرياض
 المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 وزير التعليم يرعى تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات الحناكية والعلا والمهد
منطقة المدينة المنورة
 رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد «كورونا» بالمدينة الطبية
منطقة القصيم
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
منطقة نجران
 موريتانيا تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 واشنطن : الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي أساسي لوقف أعمال العنف
أبرز المواد
 8 آلاف دولار أو التجنيد.. نظام الأسد يضرب مجددا
أبرز المواد
أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

منطقة الباحة
تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

منطقة الرياض
المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

منطقة تبوك

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة

أسبوع موهبة يستهدف مايقارب 55 الف طالب وطالبة في تعليم الباحة
http://almnatiq.net/?p=955486
المناطق - الباحة

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة  بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م تحت شعار ” معًا لنشر ثقافة الموهبة والإبداع ” وذلك عن بُعد خلال الفترة 16  -20   من شهر رجب القادم من العام الحالي 1442هــ والذي يستهدف أكثر من 55 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المنطقة وتهدف الفعاليات  إلى نشر ثقافة الموهبة في المجتمع والتوعية بأدبيات علم الموهبة ورعاية الموهوبين والموهوبات  من خلال جملة من البرامج والفعاليات والندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية والمسابقات الإبداعية، تستهدف شرائح المجتمع التعليمي والمحلي كافة من المهتمين والمهتمات بمجال الموهبة والإبداع, و سيثري الفعاليات العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين من جهات مختلفة متعاونة الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في خدمة هذه الفئة من الطلاب.وأوضح المدير العام للتعليم بالباحة د. عبدالخالق بن حنش الزهراني أن رعاية الموهوبين واكسابهم المهارات العلمية والعملية واحتضان إبداعهم ودعم أفكارهم وتطوير مهاراتهم هي من الأهداف السامية لتعليم المنطقة, مبدياً ثقته في قدرة الموهوبين والموهوبات على تدوير عجلة التنمية لمستقبل الأجيال الواعدة والاعتماد عليهم في تخصصات متعددة وبرامج.ونوه المدير العام بأهمية العناية بالنابغين والنابغات ودورهم في إيقاد جذوة الدافعية والدأب على تحقيق المنجز، مؤكدًا على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لاكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وتنميتها وتوجيهها التوجيه الملائم من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات محددة تعتمد على الممارسات التجريبية والمشاريع العلمية تسمح لهم بتنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد وتعتمد منهج حل المشكلات من خلال المناظرات والمناقشات, بالإضافة إلى عرض الأبحاث والتجارب وهذا ما حرصت عليه إدارة الموهوبين من خلال هذا البرنامج الإثرائي.منطقة المرفقات

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
مدني الباحة يعلن تجربة منصة الإنذار المبكر اليوم

مدني الباحة يعلن تجربة منصة الإنذار المبكر اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*