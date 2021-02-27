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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP ) للمرة الثانية على التوالي
http://almnatiq.net/?p=955489
المناطق - الجبيل الصناعية

حصل مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بقسم بنك الدم على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP) للمرة الثانية على التوالي بعد اجتيازه لأكثر من 500 معيار جودة عالمي في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات ونقل وحفظ الدم. 

 من جانبه قال مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل د. عبيد الظفيري أن حصول المختبر على اعتماد الجمعية الأمريكية يعني التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لجميع المرضى لاسيما أن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم هي الجهة الرائدة في مجال تطوير معايير الالتزام المخبرية.

 وأوضح د. الظفيري أن هذا الإنجاز تحقق بعد عمل مكثف خلال الفترة الماضية أشرف عليه فريق متخصص من قسم المختبر تحت إشراف فريق عالمي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP).

 وأشار الظفيري إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في الفترة الأخيرة ويعد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في مستوى تقديم الخدمة الصحية للمريض والتي شملت اعتماد هيئة التخصصات الصحية لبرامج الاعتماد لأقسام الباطنية والأطفال والأشعة والطوارئ وطب الأسرة والتخدير واعتماد جمعية القلب السعودية واعتماد الجودة من المنظمة الدولية المشتركة (JCI) واعتماد المختبر الطبي من قبل الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض (CAP) واعتماد معهد الرعاية الطارئة (ECRI).

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