صحة الجوف تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات لقاح كورونا‏

المناطق - الجوف

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19, بمحافظات ومراكز المنطقة ، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت صحة الجوف ،أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة ، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا ، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل ، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل ، ومركز صحي صوير بمركز صوير .

وبينت أن المراكز ستبدأ اليوم الأحد 28 فبراير بإستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق صحتي، ووجهت الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر التطبيق .