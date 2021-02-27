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صحة الجوف تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات لقاح كورونا‏

صحة الجوف تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات لقاح كورونا‏
http://almnatiq.net/?p=955492
المناطق - الجوف

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19, بمحافظات ومراكز المنطقة ، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت صحة الجوف ،أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة ، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا ، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل ، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل ، ومركز صحي صوير بمركز صوير .
وبينت أن المراكز ستبدأ اليوم الأحد 28 فبراير بإستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق صحتي، ووجهت الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر التطبيق .

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